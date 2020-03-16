Немецкая экономика требует поддержки объемом около 150 миллиардов евро – премьер Баварии

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В связи с последствиями пандемии коронавируса экономика Германии нуждается в поддержке объемом около 150 миллиардов евро.
Как сообщает Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
По его словам, мер, принятых администрацией Ангелы Меркель, включительно с программой ликвидности для бизнеса объемом почти 150 миллиардов евро недостаточно, и может оказаться, что банки больше не смогут предоставлять необходимые займы.
“Откровенно говоря, нужна большая поддержка. По моему мнению, нам нужен большой пакет… на национальном уровне – как минимум 100 миллиардов евро, а возможно и 150 миллиардов евро”, – заявил Зедер во время выступления в парламенте Баварии.
Маркуса Зедера на определенном этапе рассматривали как возможного преемника канцлера Ангелы Меркель.
Ранее издание Spiegel сообщало, что немецкое правительство планирует выделить 40 миллиардов евро для поддержки малого бизнеса и самозанятых граждан.
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