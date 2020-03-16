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Криклий обещает организовать доставку работников на объекты критической инфраструктуры

Криклий обещает организовать доставку работников на объекты критической инфраструктуры

В Украине на период карантина будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“На период карантина разрешены без ограничений: грузовые перевозки; личный транспорт. Городской транспорт работает с ограничением в 10 человек. Будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры”, – написал министр.

Справка Finance.ua:

  • 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров – предварительно до 3 апреля. С 18 марта заходить в общественный транспорт столицы можно только в масках и не более 10 человек одновременно.
  • Компании, которые довозят работников на работу, не попали под ограничения по пассажироперевозкам.
  • Городские власти Киева нарабатывают план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями.
  • В Киевпастрансе решили лишать премий или даже увольнять водителей, которые впускают в транспорт более 10 человек.
По материалам УНН
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