Криклий обещает организовать доставку работников на объекты критической инфраструктуры

В Украине на период карантина будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“На период карантина разрешены без ограничений: грузовые перевозки; личный транспорт. Городской транспорт работает с ограничением в 10 человек. Будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры”, – написал министр.

Справка Finance.ua:

17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров – предварительно до 3 апреля. С 18 марта заходить в общественный транспорт столицы можно только в масках и не более 10 человек одновременно.

Компании, которые довозят работников на работу, не попали под ограничения по пассажироперевозкам.

Городские власти Киева нарабатывают план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями.