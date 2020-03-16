Криклий обещает организовать доставку работников на объекты критической инфраструктуры

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В Украине на период карантина будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры.
Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“На период карантина разрешены без ограничений: грузовые перевозки; личный транспорт. Городской транспорт работает с ограничением в 10 человек. Будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры”, – написал министр.
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