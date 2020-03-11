«Доступные кредиты 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита

Кабмин усовершенствует механизм госпрограммы «Доступные кредиты «5-7-9%», в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Правительство совершенствует механизм Государственной программы «Доступные кредиты «5-7-9%», расширяет ее функционал и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться. Для этого Кабинет Министров в среду, 18 марта, принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства»», – говорится в сообщении.

В то же время при подготовке указанных изменений возникла насущная необходимость дополнения их положениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной болезни в Украине и преодоление ее последствий.

Какие новые возможности предусмотрены:

1). Увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;

2). Расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты по этому Порядку:

приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или безвозмездное пользование третьим лицам;

приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;

пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств;

3). Просмотр расчета процентной ставки по кредиту;

4). Увеличение до 35% уровня максимальной суммы уплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства с соответствующим увеличением допустимого уровня доли проблемной задолженности по кредитам, предоставленным вновь созданным субъектам предпринимательства, до 25%.

В рамках мероприятий, призванных предотвратить распространение коронавируса, Кабмин, в частности, устанавливает срок, до которого субъекты предпринимательства могут обратиться за государственной поддержкой на антикризисные меры до 1 сентября 2020 года.

Также устанавливается максимальная сумма кредита:

до 3 млн грн для субъектов предпринимательства, которые осуществляют хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств и/или медицинских изделий и/или медицинского оборудования;

до 1 млн грн гривен, если кредит предоставляется на финансирование оборотного капитала субъекта предпринимательства в определенных случаях;

Справка Finance.ua:

По состоянию на 16.03.2020 было подано 14416 заявок на участие в программе «Доступные кредиты «5-7-9%» на общую сумму 9,5 млрд грн.

Отклонено 412 заявок.

Выдано 169 кредитов на общую сумму 110,2 млн гривен.

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