«Доступные кредиты 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита

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Кабмин усовершенствует механизм госпрограммы «Доступные кредиты «5-7-9%», в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«Правительство совершенствует механизм Государственной программы «Доступные кредиты «5-7-9%», расширяет ее функционал и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться. Для этого Кабинет Министров в среду, 18 марта, принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства»», – говорится в сообщении.
В то же время при подготовке указанных изменений возникла насущная необходимость дополнения их положениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной болезни в Украине и преодоление ее последствий.
Какие новые возможности предусмотрены:
1). Увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;
2). Расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты по этому Порядку:
3). Просмотр расчета процентной ставки по кредиту;
4). Увеличение до 35% уровня максимальной суммы уплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства с соответствующим увеличением допустимого уровня доли проблемной задолженности по кредитам, предоставленным вновь созданным субъектам предпринимательства, до 25%.
В рамках мероприятий, призванных предотвратить распространение коронавируса, Кабмин, в частности, устанавливает срок, до которого субъекты предпринимательства могут обратиться за государственной поддержкой на антикризисные меры до 1 сентября 2020 года.
Также устанавливается максимальная сумма кредита:
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