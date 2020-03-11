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Boeing просит у правительства США $60 млрд для помощи авиаотрасли

Boeing просит у правительства США $60 млрд для помощи авиаотрасли

Компания Boeing выступает за то, чтобы правительство США выделило не менее $60 млрд для поддержки авиационно-космической промышленности.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В частности, поддержка должна быть реализована в виде гарантий по кредитам, отметили в компании.

“Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться (на фоне падения пассажиропотока из-за коронавируса)”, — говорится в заявлении.

По мнению компании, долгосрочные перспективы отрасли по-прежнему сильны, однако, пока пассажиропоток не восстановится до нормального уровня, необходимы меры для поддержки индустрии и экономики в целом.

По материалам Дело
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