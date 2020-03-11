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Новых валютных ограничений из-за коронавируса не будет

Новых валютных ограничений из-за коронавируса не будет

Национальный банк не планирует вводить ограничения на валютном рынке и продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос.

Об этом на брифинге 17 марта заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

“Нацбанк не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений. Мы считаем, что банковская система ликвидна. Введение ограничений будет негативно восприниматься как физическими, так и юридическими лицами”, – сказал он.

По словам Чурия, Нацбанк проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке. Однако из-за кризисной ситуации, вызванной карантином, валютный рынок реагирует на это.

Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а к концу дня не остается невыполненных заявок.

“Нацбанк продает валюты столько, сколько нужно, у нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал НБУ, в последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.
  • Ранее НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации.
По материалам Финансовый клуб
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