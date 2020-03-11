Новых валютных ограничений из-за коронавируса не будет

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Национальный банк не планирует вводить ограничения на валютном рынке и продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос.
Об этом на брифинге 17 марта заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
“Нацбанк не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений. Мы считаем, что банковская система ликвидна. Введение ограничений будет негативно восприниматься как физическими, так и юридическими лицами”, – сказал он.
По словам Чурия, Нацбанк проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке. Однако из-за кризисной ситуации, вызванной карантином, валютный рынок реагирует на это.
Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а к концу дня не остается невыполненных заявок.
“Нацбанк продает валюты столько, сколько нужно, у нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются”, – подчеркнул он.
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