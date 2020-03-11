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😷 Сегодня в 12:00 в Украине прекращаются ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки

&#128567; Сегодня в 12:00 в Украине прекращаются ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки

В 12:00 в Украине прекращается выполнение всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

“С 12:00 18 марта 2020 года останавливаются все пассажирские перевозки. В том числе и пригородные. Отдельные пригородные поезда поедут сокращенными маршрутами, чтобы завершить их в полдень. Прошу внимательно слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления”, – написал Криклий.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил карантин по всей Украине для недопущения распространения коронавируса: с 17 марта закрыты учреждения культуры, ТРЦ, а рестораны, кафе и другие заведения питания работают только в режиме доставки.
  • По городу перевозки могут осуществляться в маршрутках, троллейбусах, автобусах, или трамваях до 20 человек.
  • С 23.00 17 марта закрыт метрополитен.

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По материалам Finance.UA
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