😷 Сегодня в 12:00 в Украине прекращаются ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки

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В 12:00 в Украине прекращается выполнение всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем телеграм-канале.
“С 12:00 18 марта 2020 года останавливаются все пассажирские перевозки. В том числе и пригородные. Отдельные пригородные поезда поедут сокращенными маршрутами, чтобы завершить их в полдень. Прошу внимательно слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления”, – написал Криклий.
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