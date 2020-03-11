МВФ отказал Мадуро в кредите на $5 миллиардов

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Международный валютный фонд отказал Венесуэле в кредите на сумму 5 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом ввиду спорной ситуации с международным признанием правительства страны.
Об этом сообщает AFP.
«Международный валютный фонд во вторник отклонил просьбу… Венесуэлы о кредите в 5 миллиардов долларов, чтобы помочь ей справиться с коронавирусом», – говорится в сообщении.
Президент Николас Мадуро сделал запрос о кредите, заявив, что кредит в размере 5 млрд долларов от МВФ «внесет значительный вклад в укрепление наших систем обнаружения и реагирования». Это был первый запрос страны на кредит МВФ с 2001 года.
В организации отказали, косвенно сославшись на спорность лидерства Мадуро: «К сожалению, Фонд не может рассмотреть эту просьбу, потому что нет ясности относительно международного признания правительства страны», – говорится в ответе МВФ.
Как известно, более 50 стран, включая США, не признавали Мадуро больше года. Гуайдо назвал Мадуро узурпатором во время президентских выборов 2018 года, которые многие считают сфальсифицированными.
Однако санкции США и другое международное давление не смогли сместить Мадуро, которого поддерживают кредиторы Венесуэлы, Китай и Россия, а также мощные вооруженные силы страны.
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