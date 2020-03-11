Стало известно, сколько стоят тесты на коронавирус

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В зависимости от страны, стоимость теста на коронавирус варьируется от 30 до 60 долларов.
Об этом во вторник, 17 марта, сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитзан.
“Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, порядка 30-60 долларов, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономные в их использовании”, – сказала она.
Сейчас ВОЗ изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закрыть метро, назначить министров: Президент предлагает ужесточить карантин (видео)Вчера, 18:15 - 3987 32
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИ4 ч. назад - 9324 10
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)2 ч. назад - 5433 9
Межбанк: спекулянты продолжат зарабатывать на страхе8 ч. назад - 5943 5
😷 Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине9 ч. назад - 6156 5
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИ4 ч. назад - 9324 10
Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантина8 ч. назад - 7005 4
"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардов9 ч. назад - 6355 3
😷 Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине9 ч. назад - 6156 5
Межбанк: спекулянты продолжат зарабатывать на страхе8 ч. назад - 5943 5
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)4 ч. назад - 193
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Вчера, 12:12 - 2249
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2730
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3094 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1589 1