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Стало известно, сколько стоят тесты на коронавирус

Стало известно, сколько стоят тесты на коронавирус

В зависимости от страны, стоимость теста на коронавирус варьируется от 30 до 60 долларов.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитзан.

“Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, порядка 30-60 долларов, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономные в их использовании”, – сказала она.

Сейчас ВОЗ изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.

Справка Finance.ua:

  • В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита “Тоцилизумаб” (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

КОРОНАВИРУС: ситуация, симптомы, рекомендации 😷

По материалам Корреспондент.net
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