Goldman Sachs ухудшил прогноз для экономики Китая

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По прогнозам одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs, ВВП Китая в первом квартале сократится на 9% на фоне пандемии коронавируса.
Аналитики Goldman Sachs предварительно прогнозировали рост китайской экономики на 2,5%, сообщает Reuters.
Новый прогноз основан на “разительно слабых экономических данных в январе-феврале, которые были опубликованы 16 марта.
Goldman Sachs также снизил прогноз роста китайского ВВП на 2020 год до 3% с прежних 5,5%.
Напомним, за первые два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%, что стало самым низким показателем с 1990 года.
Народный банк Китая 16 марта оставил ставку среднесрочного кредитования на нынешнем уровне, несмотря на то, что ФРС США снизила ее второй раз за месяц – до 0-0,25%.
Процентная ставка в рамках летнего механизма среднесрочного кредитования (MLF) осталась без изменений на уровне 3,15%. Центробанк Китая также сообщил о вливании ликвидности в финансовую систему на 100 млрд юаней ($14,29 млрд).
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