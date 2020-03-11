Евро-2020 официально перенесено на год

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УЕФА созвал экстренное заседание в режиме видеоконференции, чтобы решить дальнейшую судьбу континентальных турниров, в том числе Евро-2020.
Об это сообщает football24.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021. Такое решение УЕФА принял после обсуждения с представителями 55 ассоциаций, а также консультаций с советом Ассоциации европейских клубов и делегатами от FIFPro.
УЕФА готовит революционные изменения в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2019/20 – формат могут утвердить в ближайшие дни.
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