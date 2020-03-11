Евро-2020 официально перенесено на год

УЕФА созвал экстренное заседание в режиме видеоконференции, чтобы решить дальнейшую судьбу континентальных турниров, в том числе Евро-2020.

Об это сообщает football24 .

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021. Такое решение УЕФА принял после обсуждения с представителями 55 ассоциаций, а также консультаций с советом Ассоциации европейских клубов и делегатами от FIFPro.

УЕФА готовит революционные изменения в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2019/20 – формат могут утвердить в ближайшие дни.