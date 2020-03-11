😷 JPMorgan прогнозирует глобальную экономическую рецессию из-за пандемии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Финансовая группа JPMorgan ожидает, что пандемия коронавируса повлечет в экономиках США и стран Европы глубокую рецессию, что будет ощущаться уже в середине лета.
Об этом сообщает Business Insider.
“Крупнейший банк США ожидает, что пандемия коронавируса углубит экономику США и стран Европы в глубокую рецессию уже этим летом”, – говорится в сообщении.
Прогнозы JPMorgan значительно изменились в течение последних недель, поскольку вспышка коронавируса распространилась по всему миру и стала причиной худших торгов на фондовом рынке в течение последних десятилетий.
Согласно прогнозам JPMorgan, экономика США сократится на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика стран еврозоны должна сократиться на 1,8% и 3,3% соответственно.
Читайте также: ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля из-за коронавируса
Как отмечается, сначала вспышка эпидемии была недолгим, но разрушительным ударом для мировой экономики, но последние события привели к более резкому сокращению мировой экономики в первой половине года и началу новой глобальной рецессии.
Для того, чтобы избежать еще более сильного удара для глобальной экономики, правительствам необходимо принимать меры стимулирования: ограничение стресса на финансовых рынках и поддержку потребительского спроса путем денежно-кредитной политики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство готово "брутально" ограничить импорт сыров из ЕСВчера, 06:33 - 4019 41
Закрыть метро, назначить министров: Президент предлагает ужесточить карантин (видео)Вчера, 18:15 - 2414 24
😷 Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗСВчера, 12:03 - 7337 16
Киевстар подключил к 4G еще 514 населенных пунктовВчера, 03:25 - 4224 14
Столичный скоростной трамвай продлят до центра (карта)Вчера, 08:51 - 3546 13
😷 Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗСВчера, 12:03 - 7337 16
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 6193
Банки снизили ставки по депозитам для населенияВчера, 09:00 - 5467 8
monobank подключил дополнительную категорию кешбэк «Карантин»Вчера, 13:38 - 4691 3
ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторовВчера, 09:30 - 4541
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Вчера, 12:12 - 1203
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2604
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2893 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1528 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1311 1