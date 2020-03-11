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😷 JPMorgan прогнозирует глобальную экономическую рецессию из-за пандемии

&#128567; JPMorgan прогнозирует глобальную экономическую рецессию из-за пандемии

Финансовая группа JPMorgan ожидает, что пандемия коронавируса повлечет в экономиках США и стран Европы глубокую рецессию, что будет ощущаться уже в середине лета.

Об этом сообщает Business Insider.

“Крупнейший банк США ожидает, что пандемия коронавируса углубит экономику США и стран Европы в глубокую рецессию уже этим летом”, – говорится в сообщении.

Прогнозы JPMorgan значительно изменились в течение последних недель, поскольку вспышка коронавируса распространилась по всему миру и стала причиной худших торгов на фондовом рынке в течение последних десятилетий.

Согласно прогнозам JPMorgan, экономика США сократится на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика стран еврозоны должна сократиться на 1,8% и 3,3% соответственно.

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Как отмечается, сначала вспышка эпидемии была недолгим, но разрушительным ударом для мировой экономики, но последние события привели к более резкому сокращению мировой экономики в первой половине года и началу новой глобальной рецессии.

Для того, чтобы избежать еще более сильного удара для глобальной экономики, правительствам необходимо принимать меры стимулирования: ограничение стресса на финансовых рынках и поддержку потребительского спроса путем денежно-кредитной политики.

По материалам УКРИНФОРМ
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