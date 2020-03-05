Проблемы украинцев в трудовых отношениях (инфографика)

Среди проблем в трудовых отношениях украинцев больше волнует низкая оплата труда.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

*Какие проблемы рабочих отношений тревожат украинцев:

недостаточный размер заработной платы (9,8 баллов из 10);

отсутствие гарантии оплачиваемых больничных (9,4);

недостаточная защищенность от увольнения (9,2);

недостаточная продолжительность оплачиваемого отпуска (9,1);

сложность найти работу в случае увольнения (9,0);

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отсутствие официального оформления (8,8);

недостаточные социальные гарантии на случай рождения ребенка (8,7);

принуждение к сверхурочной работе (8);

дискриминация (7,9);

психологическое давление (7,7).

Что касается проблемы сверхурочной работы: 43% трудоустроенных украинцев работают сверхурочно (постоянно или время от времени) и только 32% из них регулярно получают за это дополнительную плату, еще 28% получают оплату время от времени, а 35% – не получают оплату вовсе.

Как долго ищут работу. В целом только 40% работающих меняли работу за последние 5 лет. Из них:

54% нашли работу в течение 1-2 месяцев;

30% – от 2 до 6 месяцев;

8% искали работу более полугода;

еще 8% так ее и не нашли.

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