Проблемы украинцев в трудовых отношениях (инфографика)

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Среди проблем в трудовых отношениях украинцев больше волнует низкая оплата труда.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.
*Какие проблемы рабочих отношений тревожат украинцев:
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Что касается проблемы сверхурочной работы: 43% трудоустроенных украинцев работают сверхурочно (постоянно или время от времени) и только 32% из них регулярно получают за это дополнительную плату, еще 28% получают оплату время от времени, а 35% – не получают оплату вовсе.
Как долго ищут работу. В целом только 40% работающих меняли работу за последние 5 лет. Из них:
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