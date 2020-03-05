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Проблемы украинцев в трудовых отношениях (инфографика)

Проблемы украинцев в трудовых отношениях (инфографика)

Среди проблем в трудовых отношениях украинцев больше волнует низкая оплата труда.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

*Какие проблемы рабочих отношений тревожат украинцев:

  • недостаточный размер заработной платы (9,8 баллов из 10);
  • отсутствие гарантии оплачиваемых больничных (9,4);
  • недостаточная защищенность от увольнения (9,2);
  • недостаточная продолжительность оплачиваемого отпуска (9,1);
  • сложность найти работу в случае увольнения (9,0);

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  • отсутствие официального оформления (8,8);
  • недостаточные социальные гарантии на случай рождения ребенка (8,7);
  • принуждение к сверхурочной работе (8);
  • дискриминация (7,9);
  • психологическое давление (7,7).

Что касается проблемы сверхурочной работы: 43% трудоустроенных украинцев работают сверхурочно (постоянно или время от времени) и только 32% из них регулярно получают за это дополнительную плату, еще 28% получают оплату время от времени, а 35% – не получают оплату вовсе.

Как долго ищут работу. В целом только 40% работающих меняли работу за последние 5 лет. Из них:

  • 54% нашли работу в течение 1-2 месяцев;
  • 30% – от 2 до 6 месяцев;
  • 8% искали работу более полугода;
  • еще 8% так ее и не нашли.

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По материалам Finance.UA
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