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Столичный скоростной трамвай продлят до центра (карта)

Столичный скоростной трамвай продлят до центра (карта)

Киевская городская госадминистрации выдала распоряжение на строительство в 2020-2023 годах трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро “Дворец спорта” с заездом на Вокзальную площадь.

Об этом говорится в соответствующем документе КГГА.

Работы будет осуществлять КП “Киевпастранс”.

Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам, стоимость строительства первой очереди проекту составит более 340 млн грн. Еще почти 500 млн грн необходимо выделить на приобретение дополнительного подвижного состава.


Карта: Хмарочос

По расчетам экспертов, при удлинении линии борщаговского скоростного трамвая до улицы Шота Руставели или Эспланадной пассажиропоток ветви вырастет с 170 тыс пассажиров в сутки до 250 тыс, а ежедневная нагрузка на переходах между ветвями метрополитена “Золотые ворота – Театральная” и “Крещатик – Майдан Независимости” уменьшится на 10-15%.

До 2001 года трамвай шел по улице Саксаганского, но после демонтажа путей (в рамках “борьбы с громкими и неудобными трамваями”) там пположили новую теплотрассу. Ее перенос увеличит стоимость замысла, поэтому проект предполагает проложить линию по улице Жилянской.

По материалам Економічна Правда
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