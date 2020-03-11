Столичный скоростной трамвай продлят до центра (карта)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевская городская госадминистрации выдала распоряжение на строительство в 2020-2023 годах трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро “Дворец спорта” с заездом на Вокзальную площадь.
Об этом говорится в соответствующем документе КГГА.
Работы будет осуществлять КП “Киевпастранс”.
Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам, стоимость строительства первой очереди проекту составит более 340 млн грн. Еще почти 500 млн грн необходимо выделить на приобретение дополнительного подвижного состава.
Карта: Хмарочос
По расчетам экспертов, при удлинении линии борщаговского скоростного трамвая до улицы Шота Руставели или Эспланадной пассажиропоток ветви вырастет с 170 тыс пассажиров в сутки до 250 тыс, а ежедневная нагрузка на переходах между ветвями метрополитена “Золотые ворота – Театральная” и “Крещатик – Майдан Независимости” уменьшится на 10-15%.
До 2001 года трамвай шел по улице Саксаганского, но после демонтажа путей (в рамках “борьбы с громкими и неудобными трамваями”) там пположили новую теплотрассу. Ее перенос увеличит стоимость замысла, поэтому проект предполагает проложить линию по улице Жилянской.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелецВчера, 11:30 - 22784 18
Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУВчера, 10:33 - 157730 7
Правительство готово "брутально" ограничить импорт сыров с ЕС3 ч. назад - 954 6
Импорт сыров в Украину превысил экспорт в 8 раз – Таможенная службаВчера, 06:23 - 724 3
😷 Коронавирус может снизить объемы переводов заробитчан — НацбанкВчера, 21:12 - 874 2
Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУВчера, 10:33 - 157730 7
Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелецВчера, 11:30 - 22784 18
😷 Служба занятости: падение на рынках и коронавирус угрожают рынку трудаВчера, 09:20 - 3509 1
Microsoft хоронит популярный язык программирования8 ч. назад - 2819
😷 Кто имеет право на отпуск во время карантина (инфографика)Вчера, 16:22 - 2447
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2373
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2588 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1439 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1215 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 4384