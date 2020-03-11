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😷 Какие пандемии пережило человечество до коронавируса

&#128567; Какие пандемии пережило человечество до коронавируса

До коронавируса человечество пережило несколько пандемий, которые удалось успешно побороть.

Так, СПИД также является пандемией, которая длится уже более 30 лет и охватила все страны мира.

Другая известная болезнь, которая обрела масштабы пандемии и повторялась уже несколько раз – чума. Она косила человечество минимум 3 раза. В XIV веке чума убила больше 60 млн человек – четверть всего населения планеты.

В начале ХХ века мир захватила пандемия испанского гриппа. Тогда погибли от 50 до 100 млн человек. Следующая волна “испанки” пришла после Второй мировой войны.

Примечательно, что со временем пик болезни угасал и пандемии исчезали сами по себе. Как пояснил заведующий лаборатории иммунологии и молекулярной биологии НМУ им. Богомольца Дмитрий Мальцев, они проходили путем заражения большого количества людей и формирования иммунной памяти.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа”, но таких масштабных мер, как полное закрытие границ, еще не было. В мире грипп H1N1 унес жизни четверти миллиона человек – это 0,01% населения планеты. При том, что от “свиного гриппа” на момент пандемии была терапия.

Пандемия – это необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (сейчас как раз такой случай).

При достижении масштаба пандемии заболевание имеет глобальное влияние, вспышка сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя и многочисленными смертями людей.

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По материалам Обозреватель
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