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Blue Origin показала альтернативу многоразовой ракете Илона Маска (видео)

Blue Origin показала альтернативу многоразовой ракете Илона Маска (видео)

Компания SpaceX известна рядом проектов, включая ракету Falcon Heavy, первая ступень которой может использоваться повторно, значительно удешевляя запуск. Но вскоре у амбициозного тяжёлого носителя появится конкурент — компания Blue Origin анонсировала собственную разработку под названием New Glenn с внушительными техническими характеристиками.

Носовой обтекатель 98-метровой ракеты имеет диаметр 7 метров и способен целиком вместить своего предшественника под названием New Shepard. Грузоподъёмность «космического лифта» будет достигать 45 тонн — ожидается, что клиенты Blue Origin смогут одновременно выводить на орбиту сразу несколько крупных спутников за один запуск или доставлять коммерческие грузы на МКС.

Разработчики также продемонстрировали работу двигателей верхних ступеней BE-3U. Ранее компания успешно испытала основной двигатель и двигатели второй ступени BE-4, но дата первого коммерческого полёта New Glenn ещё не объявлена. Позднее Blue Origin намерена построить ракету ещё большего размера под названием New Armstrong, которая послужит альтернативой проектам SpaceX Starship и NASA Space Launch System (SLS), предназначенным для более продолжительных и дальних полётов в космос.

По материалам 4PDA
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