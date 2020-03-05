Blue Origin показала альтернативу многоразовой ракете Илона Маска (видео)

Компания SpaceX известна рядом проектов, включая ракету Falcon Heavy, первая ступень которой может использоваться повторно, значительно удешевляя запуск. Но вскоре у амбициозного тяжёлого носителя появится конкурент — компания Blue Origin анонсировала собственную разработку под названием New Glenn с внушительными техническими характеристиками.

Носовой обтекатель 98-метровой ракеты имеет диаметр 7 метров и способен целиком вместить своего предшественника под названием New Shepard. Грузоподъёмность «космического лифта» будет достигать 45 тонн — ожидается, что клиенты Blue Origin смогут одновременно выводить на орбиту сразу несколько крупных спутников за один запуск или доставлять коммерческие грузы на МКС.

Разработчики также продемонстрировали работу двигателей верхних ступеней BE-3U. Ранее компания успешно испытала основной двигатель и двигатели второй ступени BE-4, но дата первого коммерческого полёта New Glenn ещё не объявлена. Позднее Blue Origin намерена построить ракету ещё большего размера под названием New Armstrong, которая послужит альтернативой проектам SpaceX Starship и NASA Space Launch System (SLS), предназначенным для более продолжительных и дальних полётов в космос.