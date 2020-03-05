Blue Origin показала альтернативу многоразовой ракете Илона Маска (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания SpaceX известна рядом проектов, включая ракету Falcon Heavy, первая ступень которой может использоваться повторно, значительно удешевляя запуск. Но вскоре у амбициозного тяжёлого носителя появится конкурент — компания Blue Origin анонсировала собственную разработку под названием New Glenn с внушительными техническими характеристиками.
Носовой обтекатель 98-метровой ракеты имеет диаметр 7 метров и способен целиком вместить своего предшественника под названием New Shepard. Грузоподъёмность «космического лифта» будет достигать 45 тонн — ожидается, что клиенты Blue Origin смогут одновременно выводить на орбиту сразу несколько крупных спутников за один запуск или доставлять коммерческие грузы на МКС.
Разработчики также продемонстрировали работу двигателей верхних ступеней BE-3U. Ранее компания успешно испытала основной двигатель и двигатели второй ступени BE-4, но дата первого коммерческого полёта New Glenn ещё не объявлена. Позднее Blue Origin намерена построить ракету ещё большего размера под названием New Armstrong, которая послужит альтернативой проектам SpaceX Starship и NASA Space Launch System (SLS), предназначенным для более продолжительных и дальних полётов в космос.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше назвали "Северный поток-2" угрозой для ЕвропыВчера, 11:19 - 706 18
За последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонны масок - ЛуценкоПозавчера, 22:09 - 2023 9
Украина примет "земельный" и "банковский" законы для сотрудничества с МВФ — ЗеленскийВчера, 14:12 - 1785 7
Разгадан секрет существования материиВчера, 00:51 - 3016 7
При отклонении курса гривны на 10-15% банки будут нуждаться в докапитализации - ассоциацияВчера, 09:00 - 3406 6
😷 Как будут работать банки во время карантина (инфографика)Вчера, 11:24 - 33706 1
Межбанк: доллар взлетает из-за коронавирусаВчера, 11:20 - 4242 2
При отклонении курса гривны на 10-15% банки будут нуждаться в докапитализации - ассоциацияВчера, 09:00 - 3406 6
Нацбанк снизил учетную ставкуВчера, 14:20 - 3023 2
В Кабмине рассказали, как закрыли украинскую границу из-за коронавирусаВчера, 09:14 - 2579 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяПозавчера, 11:10 - 1309
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1823 3
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1101 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 994 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3673