😷 Служба занятости: падение на рынках и коронавирус угрожают рынку труда

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Падение на мировых рынках и ситуация с распространением коронавируса в мире угрожают рынку труда в Украине.
Такое заявление сделали в Государственной службе занятости.
“Ситуация в Украине является сложной. Рост курса доллара усложняет обслуживание государственного долга Украины, грозит экономическими проблемами и может привести к ухудшению состояния рынка труда”, – отметили в службе занятости.
Там напомнили, что 9 марта мировые фондовые рынки продемонстрировали рекордное падение, начиная с 2008 года, основными причинами чего является снижение цен на нефть и распространение коронавируса.
Как отмечается, данные указывают, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась еще до так называемого “черного понедельника”. ВВП в январе 2020 года сократился на 0,5%, при этом с начала текущего года почти все виды экономической деятельности (кроме строительства и внутренней торговли), демонстрировали сокращение производства.
“Еще с 2019 года возрастают объемы высвобождения работников: во втором полугодии работодатели сообщили в государственную службу занятости о запланированном массовом высвобождении 126 тыс. работников, что на треть больше, чем во втором полугодии 2018”, – отметили в службе.
Как указано, из общего количества предупреждений о массовом высвобождении большую часть составляли работники государственного управления и социального страхования, более 20% – работники здравоохранения.
В течение января-февраля 2020 работодатели предупредили о запланированном массовом высвобождении 67 тыс. работников, в 2,6 раза (или на 42 тыс. человек) больше, чем в январе-феврале прошлого года, что свидетельствует о сохранении этой негативной тенденции.
По данным Пенсионного фонда, в январе 2020 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, количество застрахованных лиц, уплачивающих единый взнос, сократилось на 178 тыс. до 10,3 млн человек.
При этом в январе-феврале 2020 услуги государственной службы занятости получали 1,2 млн человек, что на 8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, из них 471,1 тыс. человек имели статус безработного.
“Государственная служба занятости готова приложить усилия к минимизации негативных последствий для рынка труда. Каждый, кто обратится в службу занятости, получит нашу всестороннюю поддержку. Это касается как соискателей, так и работодателей”, – отмечала при этом директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
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