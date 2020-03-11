Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУ

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В Национальном банке Украины объяснили, что следует делать банковским клиентам, если они получили от банка счет за обслуживание платежной карты, которой уже долгое время не пользовались.
Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
“Одной из распространенных проблем, за решением которых обращаются в НБУ, следующая: клиент в банке получил карту, ежемесячный платеж за ее обслуживание составляет условно 20 грн. В течение длительного времени – 2-3 лет – он не пользовался картой, а потом обнаружил, что имеет задолженность перед банком на сумму условно 20 тыс. грн (или значительно больше). Дело в том, что банк самостоятельно открыл кредитный лимит, чтобы за счет него списывать средства за обслуживание карты. в то же время потребитель не подписывал с банком кредитного договора, а также не получал от банка информацию о реальной годовой процентной ставке по открытым кредитам и о платежах в случае просрочки”, – говорится в сообщении.
Как решить такую ситуацию:
В течение месяца банк должен предоставить вам ответ:
Как отмечается, практика показывает, что после обращений Национального банка к банкам в таких ситуациях банки преимущественно соглашаются с доводами регулятора и потребителя и в результате списывают начисленный долг.
В ситуациях по обращениям, которые поступали в НБУ, регулятор использовал следующие аргументы:
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