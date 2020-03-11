Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУ

В Национальном банке Украины объяснили, что следует делать банковским клиентам, если они получили от банка счет за обслуживание платежной карты, которой уже долгое время не пользовались.

Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

“Одной из распространенных проблем, за решением которых обращаются в НБУ, следующая: клиент в банке получил карту, ежемесячный платеж за ее обслуживание составляет условно 20 грн. В течение длительного времени – 2-3 лет – он не пользовался картой, а потом обнаружил, что имеет задолженность перед банком на сумму условно 20 тыс. грн (или значительно больше). Дело в том, что банк самостоятельно открыл кредитный лимит, чтобы за счет него списывать средства за обслуживание карты. в то же время потребитель не подписывал с банком кредитного договора, а также не получал от банка информацию о реальной годовой процентной ставке по открытым кредитам и о платежах в случае просрочки”, – говорится в сообщении.

Как решить такую ситуацию:

Сначала обратиться непосредственно в банк и указать на отсутствие кредитного договора с учреждением;

Объяснить работникам банка, что вам не предоставлялась информация о реальной годовой процентной ставке, общей стоимости кредита, платежи в случае просрочки;

подчеркнуть, что требования банка о погашении долга по кредиту являются безосновательными, ведь банк списал долг и проценты за счет кредита, на который вы даже не соглашались.

В течение месяца банк должен предоставить вам ответ:

если он вас не удовлетворил, необходимо обратиться в Национальный банк. Профильное подразделение – Управление защиты прав потребителей финансовых услуг – рассмотреть жалобу и обратиться в банк за разъяснениями, если ваши права действительно были нарушены.

Как отмечается, практика показывает, что после обращений Национального банка к банкам в таких ситуациях банки преимущественно соглашаются с доводами регулятора и потребителя и в результате списывают начисленный долг.

В ситуациях по обращениям, которые поступали в НБУ, регулятор использовал следующие аргументы:

В соответствии с Условиями и правилами предоставления банковских услуг самого банка он может списывать платеж за счет имеющихся на счете денежных средств (а не открывая кредит);

В соответствии с Условиями и правилами предоставления банковских услуг самого банка списание платежа за обслуживание карты прекращается, если картой не пользуются в течение 90 дней;

потребитель не подписывал кредитный договор и не давал согласие на установление кредитного лимита, что является требованием украинского законодательства;

потребитель не был ознакомлен с документами, где указана реальная годовая процентная ставка по кредиту, его общая стоимость, платежи в случае просрочки, что является требованием украинского законодательства.

Справка Finance.ua:

Ранее Национальный банк принял новые требования, по которым банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах, в том числе и стоимость, на своих сайтах и ​​в рекламе.

Нацбанк дал дополнительное время банкам на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации. Новые требования заработают 2 июня 2020.

В прошлом году в Национальный банк Украины поступило почти 17 тыс. Обращений граждан с жалобами на работу банков, около трети из них касаются отношений в сфере кредитов.

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