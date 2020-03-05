Украинский автопром упал на четверть: сколько машин собрали

Украинские заводы в феврале собрали 225 автотранспортных средств, что на 28% меньше показателя годичной давности.

Об этом сообщает “Укравтопром”, сославшись на предварительные данные.

Всю статистику о производстве легковых автомобилей сформировала крупноузловая сборка на заводе Еврокар – 146 машин (-39%).

Число коммерческих авто составило всего две штуки, которые собрали на заводе “Черкасский автобус” (-60%). При этом Кременчугский автомобильный завод с августа 2016 года не раскрывает информацию об объемах производства.

Февральский выпуск автобусов увеличился на 6 штук – до 77 единиц:

“Черкасский автобус” – 30 единиц;

Черниговский автозавод – 20 штук;

завод “Часовоярские автобусы” – 12 единиц;

корпорация “Богдан” – 10 штук;

Запорожский автомобилестроительный завод – 5 единиц.

По итогам двух месяцев в Украине выпустили 1077 единиц автотранспортных средств (-11%): легковые автомобили – 933 штуки (-13%), коммерческие – 10 штук (без изменений), автобусы – 134 штуки (+2%).