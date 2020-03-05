😷 ЕС привлечет около 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом

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Страны Евросоюза намерены привлечь около 25 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями эпидемии китайского коронавируса.
Об этом сообщает DW.
Соответствующее решение приняли 27 глав государств по итогам трехчасового совещания по видеоконференцсвязи.
По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, 7,5 млрд евро комиссия выделит из собственных средств, чтобы как можно быстрее помочь странам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса: Италии, Франции и Германии.
При этом президент Еврокомиссии не комментировала напрямую вопрос о закрытии границ между странами для путешественников. По ее словам, министры внутренних дел теперь должны обсуждать этот вопрос каждый день.
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