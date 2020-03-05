Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"

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Вторник на валютном рынке будет чрезвычайно тяжелым, нервным и богатым на события. Возник “идеальный шторм” фактически на всех сегментах валютных,фондовых и сырьевых рынков. Причем – не только из-за сугубо финансовых потрясений последних четырех дней, но и из-за паники, связанной с коронавирусом.
Из внешних факторов – одновременно сработали:
1) Рекордный обвал цен на нефть. РФ, Саудовская Аравия и страны ОПЕК не могут найти компромисса по квотам ее добычи и на фоне сокращения потребления ее в Китае – сырьевой рынок буквально рухнул. Это обвалило рубль и грозит определенными существенными проблемами и украинскому экспорту, “завязанному” на разных видах сырья;
2) Паника из-за коронавируса фактически придавила до минимума туристический и транспортный поток во многих странах, сократила объемы торговли бытовой техникой, товарами длительного пользования и т.д. По разным подсчетам, потери в день мировой торговли составляют до 74 млрд долларов. Это в сочетании с последним решением ФРС США – практически взорвало кросс-курс пары евро/доллар и это косвенно отражается и на курсе евровалюты в Украине. Пара евро/доллар уверенно идет к 1,14 доллара за евро;
3) Обострение противоречий между США, странами ЕС и Китаем в части соблюдения правил торговых операций и стимулирования своих экономик из-за начавшегося существенного застоя, который грозит новым мировым кризисом в ближайшее время. Этим странам откровенно сейчас не до проблем развивающихся рынков и это заставляет часть инвесторов выводить свои капиталы из валют и бумаг развивающихся стран (в том числе и из украинских ОВГЗ). Это давит на курс в этих странах и грозит девальвацией их валютам;
Из чисто украинских факторов сегодня на рынок будет влиять:
1) Психологически – непроведение традиционного аукциона по ОВГЗ. Иностранцам сейчас не до покупки наших облигаций. Более того, многие из них стали выходить из наших бумаг, что давит на курс. Именно поэтому и Нацбанк сейчас пытается потушить этот пожар, продавая почти все дни прошлой недели валюту на торгах. И сегодня он уже с утра продает валюту. В начале – по 25,20 гривен и по 25,25 гривен, сейчас (на момент написания статьи) по 25,30. продал уже не менее $150 млн. И пока это не остановило рынок;
2) Политика – смена правительства в нашей стране всегда приводит к психологическому давлению на курс;
3) Взлет объемов спроса на валюту со стороны всех импортеров при придерживании ее экспортерами и спекулятивной раскачкой рынка с целью по курсу пока в пределах до 26 гривен. Идет откровенная игра “на повышение”, что грозит серьезными проблемами для чиновников НБУ,которые утверждали, что у них все под контролем. Очередные слухи о возможной смене части людей в правлении Нацбанка ходят уже несколько дней. Это существенно давит на рынок;
4) Наличный рынок. Из-за неразберихи на рынках – владельцы обменок страхуются и выставляют спред в пределах до 1 -1,20 гривен на долларе и евро, что только подталкивает население к росту девальвационных настроений и тоже приводит к давлению на курс.
Панику умышленно разгоняют, и сейчас вопрос удержания курс уже является не только экономическим, но и политическим вызовом как для властей, так непосредственно и для самого Нацбанка.
По нашему мнению, НБУ в ближайшие дни продолжит бороться за удержание курса и не выпустит его своими массированными распродажами выше уровня в 26 гривен.
На сегодня , 10 марта – по нашим прогнозам, объемы операций на торгах составят до $350-400 млн при заключении до 700 сделок с очень широким коридором по доллару в пределах 25,15-25,60 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,98 / 25,01
евро – 28,34 / 28,38
российский рубль – 0,3654 / 0,3660
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