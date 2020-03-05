Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минэкономики оценивает падение ВВП в январе на уровне 0,5%. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Читайте также: Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2019 году
«С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП – оценены на уровне 0,5%», – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, НБУ ожидает в 2020-2022 годах рост ВВП на 3,5-4% и дефицит текущего счета 3-4% ВВП.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)Вчера, 14:47 - 5085 8
Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный моментВчера, 11:11 - 15390 7
До 1 апреля обязательно нужно заключить декларацию с врачом (инфографика)Позавчера, 08:58 - 19882 4
Налог на доход от аренды сельхозземель: что предлагают в ВРВчера, 12:14 - 5551 4
Зарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз (таблица)Вчера, 09:21 - 3062 4
Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный моментВчера, 11:11 - 15390 7
Ипотечное кредитование в Украине и Польше: в чем разница (инфографика)Вчера, 08:09 - 15191 4
5 советов покупателям авто в салонахВчера, 21:29 - 6450 2
Налог на доход от аренды сельхозземель: что предлагают в ВРВчера, 12:14 - 5551 4
Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)Вчера, 14:47 - 5085 8
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 883
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 708 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 722 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3223
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1650 8