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Минэкономики оценивает падение ВВП в январе на уровне 0,5%

Минэкономики оценивает падение ВВП в январе на уровне 0,5%

Минэкономики оценивает падение ВВП в январе на уровне 0,5%. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП – оценены на уровне 0,5%», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, НБУ ожидает в 2020-2022 годах рост ВВП на 3,5-4% и дефицит текущего счета 3-4% ВВП.

По материалам Mind
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