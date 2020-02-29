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Nokia договорилась о партнерстве с Intel в области 5G

Nokia договорилась о партнерстве с Intel в области 5G

Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о партнерстве с Intel в области 5G вскоре после новости о смене гендиректора компании, пишет НВ со ссылкой на Reuters.

О сотрудничестве с Intel в финской компании сообщили буквально на следующий день после объявления об аналогичной сделки с одним из ведущих американских производителей телекомоборудования Marvell Technology. Целью этой сделки также заявили разработку решений для сетей 5G.

Ранее Nokia столкнулась с трудностями при создании собственной однокристальной системы семейства ReefShark, которая позволит одному чипу вмещать все ключевые компоненты для поддержки сетей нового поколения.

Эта технология должна помочь компании удешевить широкополосное оборудование 5G для базовых станций, снизить энергопотребление и уменьшить размеры.

«Nokia сотрудничает с несколькими партнерами для поддержки своего семейства чипов ReefShark, которые используются во многих элементах базовых станций», — подчеркнули в компании.

В финской компании надеются, что новые соглашения помогут им решить технические проблемы и не отстать от конкурентов.

Справка Finance.ua:

  • Nokia наряду с Ericsson AB и Huawei является одним из трех мировых лидеров в сфере развития 5G.
По материалам НВ
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