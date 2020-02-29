Nokia договорилась о партнерстве с Intel в области 5G

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о партнерстве с Intel в области 5G вскоре после новости о смене гендиректора компании, пишет НВ со ссылкой на Reuters.
О сотрудничестве с Intel в финской компании сообщили буквально на следующий день после объявления об аналогичной сделки с одним из ведущих американских производителей телекомоборудования Marvell Technology. Целью этой сделки также заявили разработку решений для сетей 5G.
Ранее Nokia столкнулась с трудностями при создании собственной однокристальной системы семейства ReefShark, которая позволит одному чипу вмещать все ключевые компоненты для поддержки сетей нового поколения.
Эта технология должна помочь компании удешевить широкополосное оборудование 5G для базовых станций, снизить энергопотребление и уменьшить размеры.
«Nokia сотрудничает с несколькими партнерами для поддержки своего семейства чипов ReefShark, которые используются во многих элементах базовых станций», — подчеркнули в компании.
В финской компании надеются, что новые соглашения помогут им решить технические проблемы и не отстать от конкурентов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт рассказал, почему в условиях теплой зимы не снижают температуру в батареях13 ч. назад - 3222 30
Шмыгаль назвал три первых шага для "спасения" промышленности10 ч. назад - 2562 14
Аналоги ипотеки в Украине: как дешево купить жилье13 ч. назад - 3452 9
Шмыгаль: вопрос продажи земли должен решаться на референдуме9 ч. назад - 706 7
ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого7 ч. назад - 340 6
Межбанк: гривна начала сдавать позиции11 ч. назад - 5783 2
Аналоги ипотеки в Украине: как дешево купить жилье13 ч. назад - 3452 9
Эксперт рассказал, почему в условиях теплой зимы не снижают температуру в батареях13 ч. назад - 3222 30
Шмыгаль назвал три первых шага для "спасения" промышленности10 ч. назад - 2562 14
Новая мошенническая схема: аферисты предлагают "13-ю пенсию"8 ч. назад - 2402
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)Вчера, 15:34 - 337
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Позавчера, 14:10 - 413 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 469 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2625
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1329 6