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Рабочие случайно обнаружили клад 1000-летних арабских золотых монет

Рабочие случайно обнаружили клад 1000-летних арабских золотых монет

Рабочие случайно обнаружили клад 1000-летних арабских золотых монет в храмовом комплексе Джамбукешвара, на юго-востоке Индии.

Мужчины расчищали пустырь для превращения его в сад возле храма. Раскопав около 2,4 м земли, заметили металлический закрытый горшок. Тогда сразу сообщили руководству храма, в полицию и местным властям. Археологи открыли сосуд и насчитали около 505 золотых монет, общим весом в 1,7 кг. Все они мелкие, но есть одна крупная. Установили, что их отчеканили в 1000-1200 годах. Имеют арабские надписи, пишет The Ancient Origins.


Фото: twitter.com/ANI/

“Храм воды” построили 1,8 тыс. лет назад и посвятили богу Шиве – одному из главных в индуистском пантеоне. По легенде его заложил вождь династии Чола и обладатель одноименного государства Котченганан. Центр королевства располагался в современном штате Тамил-Наду. Представители династии Чола славились крупными меценатами и распространителями тамильского культуры. Завоевали часть Цейлона и Мальдивских островов. Имели широкие торговые контакты в Индийском океане. Предполагают, что монеты могли получить от арабских купцов, прибывших в Чола. Их пожертвовали храму.

По другой версии, храм прятал многочисленные богатства, которые привлекали мусульман. В XIV в. его разграбил военачальник Угул Хан. Монеты могли закопать, чтобы защитить их от нападающих. Место тайника забыли, или храмовники погибли.

По материалам Газета по-Украински
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