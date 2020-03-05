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Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный момент

Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный момент

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых строилась экономика Украины.

Об этом она заявила во время первой встречи с коллективом министерства, передает официальный сайт правительства.

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По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, – проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

Лазебная поручила подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

«Нам крайне необходима обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека и сможем делать качественную социальную политику! Результаты нашей работы должны быть ощутимы в каждом доме», – резюмировала Марина Лазебная.

По материалам Судебно-юридическая газета
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