Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный момент

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Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых строилась экономика Украины.
Об этом она заявила во время первой встречи с коллективом министерства, передает официальный сайт правительства.
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По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, – проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.
Лазебная поручила подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.
«Нам крайне необходима обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека и сможем делать качественную социальную политику! Результаты нашей работы должны быть ощутимы в каждом доме», – резюмировала Марина Лазебная.
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