Золотой джокер: ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за $40 тыс. (фото)

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Российский бренд эксклюзивных лимитированных смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый флагманский аппарат Samsung в драгоценном исполнении, превратив телефон в игральные карты.
Как сообщается на сайте ювелирного дома, за основу дизайнеры бренда взяли недавно представленный южнокорейским производителем смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra.
В новой коллекции люксовых гаджетов, получившей название “Galaxy S21 Fortune” (рус. – удача, богатство), удача стала главной идеей. Корпусы смартфнов оформили в стиле высших карт классической карточной колоды: Джокер и четыре туза.
Фото: Люксовые версии нового смартфона Samsung
Выпуск – лимитированный, по 21 экземпляру каждой модели. По словам дизайнеров, число неслучайно: именно эту комбинацию нужно собрать, чтобы забрать куш в популярной игре блекджек.
Люксовые версии нового смартфона Samsung выполнены вручную из эксклюзивных материалов: золото наивысшей пробы, оникс, киринит, композитный камень, рубины и сапфиры.
Фото: Люксовые версии нового смартфона Samsung
Корпус флагманской модели с дизайном Caviar Samsung Galaxy S21 Gold Joker украшает фигурка Джокера, выполненная из золота 750-й пробы. Также из этого драгметалла сделаны миниатюрные изображения, имитирующие основные элементы игральной карты.
Фото: Золотой джокер в люксовой версии нового смартфона Samsung
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