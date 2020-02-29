НБУ оценил влияние коронавируса на валютный рынок

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В феврале 2020 года на валютном рынке Украины сохранялась благоприятная ситуация, а чистое предложение валюты увеличилось.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины.
Как отметили в пресс-службе, этому способствовало сохранение на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременное уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров из-за низких цен и потребностей в энергоносителях на фоне теплой зимы.
По данным НБУ, избыток валюты образовался из-за распространения по миру коронавируса, что осложнило торговлю и сдерживало международный туризм.
“Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689,0 млн долларов. Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше, чем спрос, и в общем купил 734,0 млн долларов. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценивания Национальный банк провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45,0 млн долларов”, – говорится в сообщении.
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