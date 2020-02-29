НБУ оценил влияние коронавируса на валютный рынок

В феврале 2020 года на валютном рынке Украины сохранялась благоприятная ситуация, а чистое предложение валюты увеличилось.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, этому способствовало сохранение на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременное уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров из-за низких цен и потребностей в энергоносителях на фоне теплой зимы.

По данным НБУ, избыток валюты образовался из-за распространения по миру коронавируса, что осложнило торговлю и сдерживало международный туризм.

“Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689,0 млн долларов. Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше, чем спрос, и в общем купил 734,0 млн долларов. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценивания Национальный банк провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45,0 млн долларов”, – говорится в сообщении.

Справка Financ.ua:

Как ранее отмечали в Нацбанке, колебания на валютном рынке в начале 2020 года не отличаются от колебаний курсов других валют мира к доллару.