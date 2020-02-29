В Нацбанке спрогнозировали вред от коронавируса для экономики Украины

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Негативные экономические последствия в связи с выявлением и возможным дальнейшим распространением коронавируса в Украине проявятся не сразу.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Сегодня.
Так, Сологуб сообщил, что первыми от вспышки коронавируса пострадают экономики Китая и стран, которые встроены в производственную цепочку этой страны. Украина к таким государствам не относится.
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“У нас, конечно, около трети экспорта руды идет в Китай, то есть мы тоже зависим от китайской промышленности. Но почти 50% нашего экспорта – это пищевая продукция в различных ее компонентах. А этот сегмент страдает все же меньше”, – сообщил чиновник НБУ.
Сологуб добавил, что сейчас влияние вспышки коронавируса на украинскую экономику не является отрицательным, ведь падение цен на энергоресурсы, которые Украина импортирует, превысило падение цен на металлы, которые Украина экспортирует.
“То есть пока значительных негативных тенденций из-за коронавируса мы не видим”, – подытожил замглавы Нацбанка.
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