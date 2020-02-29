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Профилактика коронавируса - налоговая дала советы

Профилактика коронавируса - налоговая дала советы

Как известно, сегодня в Украине зафиксировали одного больного коронавирусом. Чтобы уменьшить вероятность образования массового скопления людей и соответственно их заражение, налоговая дала советы, какими сервисами можно воспользоваться онлайн.

Об этом говорится на странице Государственной налоговой службы Украины в FACEBOOK.

Что делать – пользоваться электронными сервисами налоговой.

Во-первых, таким образом мы уменьшаем вероятность образования массового скопления людей. Во-вторых, вы экономите время и силы.

“Мы решили сделать подборку самых популярных сервисов налоговой, которые могут вам понадобиться,” – пишут в Государственной налоговой службе Украины.

Электронные сервисы:

  • Электронный кабинет, через который можно подать отчетность, получить справку и т. п. (зайти можно с помощью электронного ключа или BankID) https://cabinet.tax.gov.ua/login
  • Реестры налоговой – https://cabinet.tax.gov.ua/registers
  • Поиск фискального чека – https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check
  • Поиск марки акцизного налога – https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark
  • Бланки налоговой отчетности – https://cabinet.tax.gov.ua/form
  • Если вам нужна консультация, это также можно сделать онлайн – https://cabinet.tax.gov.ua/help/sendlist.html#label-sendlist
  • Сделать справку о доходах в электронном виде – https://www.youtube.com/watch?v=84w1m93W3nM
  • Декларация об имущественном состоянии и доходах для граждан – https://www.youtube.com/watch?v=i9prExAfrY4

Справка Finance.ua:

  • Коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.
  • Глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что введение ограничительных мер из-за коронавируса будет зависеть от динамики появления новых зараженных.
  • В столице подготовились следующим образом: подготовлене базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них — для взрослых, три — для детей и одна — для беременных. На случай осложнения эпидемической ситуации столичные власти определили дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.
  • Подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки людей с подозрением на коронавирус. Также все скорые дезинфицируют дважды в день.
  • Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.
По материалам Finance.UA
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