Профилактика коронавируса - налоговая дала советы

Как известно, сегодня в Украине зафиксировали одного больного коронавирусом. Чтобы уменьшить вероятность образования массового скопления людей и соответственно их заражение, налоговая дала советы, какими сервисами можно воспользоваться онлайн.

Об этом говорится на странице Государственной налоговой службы Украины в FACEBOOK.

Что делать – пользоваться электронными сервисами налоговой.

Во-первых, таким образом мы уменьшаем вероятность образования массового скопления людей. Во-вторых, вы экономите время и силы.

“Мы решили сделать подборку самых популярных сервисов налоговой, которые могут вам понадобиться,” – пишут в Государственной налоговой службе Украины.

Электронные сервисы:

Электронный кабинет, через который можно подать отчетность, получить справку и т. п. (зайти можно с помощью электронного ключа или BankID) https://cabinet.tax.gov.ua/login

Реестры налоговой – https://cabinet.tax.gov.ua/registers

Поиск фискального чека – https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check

Поиск марки акцизного налога – https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark

Бланки налоговой отчетности – https://cabinet.tax.gov.ua/form

Если вам нужна консультация, это также можно сделать онлайн – https://cabinet.tax.gov.ua/help/sendlist.html#label-sendlist

Сделать справку о доходах в электронном виде – https://www.youtube.com/watch?v=84w1m93W3nM

Декларация об имущественном состоянии и доходах для граждан – https://www.youtube.com/watch?v=i9prExAfrY4

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