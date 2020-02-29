Профилактика коронавируса - налоговая дала советы

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Как известно, сегодня в Украине зафиксировали одного больного коронавирусом. Чтобы уменьшить вероятность образования массового скопления людей и соответственно их заражение, налоговая дала советы, какими сервисами можно воспользоваться онлайн.
Об этом говорится на странице Государственной налоговой службы Украины в FACEBOOK.
Что делать – пользоваться электронными сервисами налоговой.
Во-первых, таким образом мы уменьшаем вероятность образования массового скопления людей. Во-вторых, вы экономите время и силы.
“Мы решили сделать подборку самых популярных сервисов налоговой, которые могут вам понадобиться,” – пишут в Государственной налоговой службе Украины.
Электронные сервисы:
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