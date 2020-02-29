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В НБУ сравнили амплитуды колебаний на валютном рынке

В НБУ сравнили амплитуды колебаний на валютном рынке

Колебания на валютном рынке в начале 2020 года не отличаются от колебаний курсов других валют мира к доллару.

Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Сологуб, если посмотреть на динамику курса в этом году, можно увидеть, что амплитуда колебания на межбанковском рынке уже составила от 23,6 до 25,1 грн за доллар, а на наличном еще больше.

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“Такая амплитуда колебания, вроде, широкая, но, если посмотреть на показатели колебаний – или, что экономисты называют волатильность обменного курса, – то они не очень отличаются от того, что демонстрирует евро к доллару или польский злотый к доллару. Да, есть колебания курса, но они обычно происходят вокруг какого-то показателя”, – добавил он.

Заместитель главы НБУ напомнил, что в 2019 году было много разговоров о том, что якобы никогда такого не было, чтобы национальная валюта так резко укреплялась.

“Было. И не раз. Польша, Чехия, Румыния, Колумбия, Грузия. Можно привести много примеров”, – добавил он.

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По материалам РБК-Украина
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