В НБУ сравнили амплитуды колебаний на валютном рынке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Колебания на валютном рынке в начале 2020 года не отличаются от колебаний курсов других валют мира к доллару.
Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Сологуб, если посмотреть на динамику курса в этом году, можно увидеть, что амплитуда колебания на межбанковском рынке уже составила от 23,6 до 25,1 грн за доллар, а на наличном еще больше.
Читайте также: Morgan Stanley обновил прогноз курса гривны к концу 2020 года
“Такая амплитуда колебания, вроде, широкая, но, если посмотреть на показатели колебаний – или, что экономисты называют волатильность обменного курса, – то они не очень отличаются от того, что демонстрирует евро к доллару или польский злотый к доллару. Да, есть колебания курса, но они обычно происходят вокруг какого-то показателя”, – добавил он.
Заместитель главы НБУ напомнил, что в 2019 году было много разговоров о том, что якобы никогда такого не было, чтобы национальная валюта так резко укреплялась.
“Было. И не раз. Польша, Чехия, Румыния, Колумбия, Грузия. Можно привести много примеров”, – добавил он.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 2765 16
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир3 ч. назад - 2450 12
Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — НацбанкВчера, 15:18 - 1144 10
Государство продаст единственного производителя соли в Украине — АртемсольВчера, 19:46 - 910 6
В Украине планируют реформировать Государственную службу занятостиВчера, 20:19 - 441 4
Morgan Stanley обновил прогноз курса гривны к концу 2020 годаВчера, 15:00 - 8900 2
Украинец просил у людей телефон, чтобы позвонить, и взламывал их банкинг (фото)Вчера, 16:14 - 8237 1
Межбанк: доллар пошел на повышениеВчера, 17:30 - 3403 1
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 2765 16
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир3 ч. назад - 2450 12
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Вчера, 15:10 - 222 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2178
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1072 5
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6581
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 2169