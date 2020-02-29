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АМКУ разрешил концессию еще одного порта

АМКУ разрешил концессию еще одного порта

Антимонопольный комитет разрешил украинско-швейцарскому ООО “Рисоил Херсон” концессионировать морской порт Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

“Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%. Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию”, – говорится в сообщении регулятора.

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Украинский ООО “Петр Ойл энд Кемикалс” и швейцарская компания “Risoil SA”, которые под конкурс объединились в ООО “Рисоил Херсон”, планируют осуществить инвестиции в размере 215,73 млн грн.

Напомним, 21 января “Рисоил-Херсон” победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года.

Основатель компании “Рисойл-Херсон” Шота Хаджишвили заявил, что за пять лет объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет вырастут в три раза.

27 февраля Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals концессионировать морской порт Ольвия.

В декабре 2019-го министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты “Мариуполь”, “Бердянск”, “Черноморск” и часть Одесского порта.

По материалам Економічна Правда
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