АМКУ одобрил передачу в концессию порта в Николаеве

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил передачу в концессию морского порта “Ольвия” в Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
Сообщается, что катарская компания “QTerminals”, которая стала победителем конкурса, подала документы в АМКУ на получение в концессию активов порта “Ольвия” в конце января 2020 года.
“Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию”, – говорится в сообщении.
Напомним, 24 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что морской порт “Ольвия” в Николаеве передали в концессию катарской компании “QTerminals”. По его словам, благодаря концессии государственный бюджет Украины получит 3,4 млрд гривен инвестиций за пять лет.
Также РБК-Украина писало, что ранее в концессию передали Херсонский морской порт. Победителем конкурса стала компания “Рисоил-Херсон”, которая должна инвестировать около 300 млн гривен. В начале февраля суд заблокировал передачу порта в концессию, однако 14 февраля процесс был разблокирован решением Апелляционного суда.
Отметим, концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на платной основе, получая доход в свою пользу.
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