Apple предупредила магазины о дефиците iPhone из-за эпидемии

Компания Apple предупредила розничных сотрудников о нехватке iPhone. Это еще один признак того, что вспышка коронавируса влияет на цепочку поставок компании.

По словам сотрудников Apple Store, компания недавно сообщила сотрудникам службы технической поддержки в магазинах, что iPhone для замены сильно поврежденных устройств будет в дефиците в течение двух-четырех недель.

Рабочие были уведомлены в памятке, что они могут предложить отправлять по почте замененные iPhone клиентам и предоставлять устройства заемщика для облегчения ситуации с задержками.

Некоторые магазины Apple также заметили нехватку отдельных частей, по словам сотрудников, которые просили не называть их при обсуждении личной информации. Представитель Apple не прокомментировал ситуацию.

Добавим, когда пользователь приносит поврежденный iPhone в магазин Apple, компания может заменить отдельные детали, такие как экран или камера. Если устройство не подлежит ремонту, компания часто предоставляет восстановленный телефон на замену, а не совершенно новую модель.