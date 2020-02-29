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"Проминвестбанк" продали с аукциона

"Проминвестбанк" продали с аукциона

Пакет акций ПАО “Проминвестбанк”, дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ, в размере 99,7726% продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС.

Об этом сообщается на сайте биржи.

Согласно сообщению, цена продажи пакета составила 268 709 960,78 грн

Напомним, пакет акций ПАО “Проминвестбанк” в размере 99,7726% был выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС в феврале 2020 года. Начальная стоимость пакета – 266 млн грн, что в два раза ниже, чем при предыдущей попытке продать банк в 2019 году (532 млн грн).

В 2019 году пакет акций “Проминвестбанка” в размере 99,7726% был выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС, однако продажа не состоялась. Акции банка продавались по решению суда в пользу группы “Приват” в качестве компенсации за активы в оккупированном Россией Крыму.

По материалам РБК-Украина
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