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Все киевские автовокзалы продали с аукциона

Все киевские автовокзалы продали с аукциона

Фонд государственного имущества Украины 4 марта провел аукцион с продажи АО “Киевпассервис”, предприятия, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

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Как отметили в пресс-службе, объект будет передан новому владельцу за 230 897 987 грн. В аукционе приняли участие три участника, а цена продажи предприятия выросла на 18%.

Отметим, в собственности “Киевпассервис” находятся автостанции “Дачная”, “Дарница”, “Подол”, “Полесье”, “Южная” и центральный автовокзал в Киеве, и еще 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Напомним, ФГИ рассчитывает в 2020 году заработать на приватизации 12 млрд грн

По материалам РБК-Украина
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