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Дубилет рассказал, как будут бороться с подделкой лекарств

Дубилет рассказал, как будут бороться с подделкой лекарств

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что в течение нескольких месяцев начнется пилотный проект, предусматривающий продажу лекарств с 2D-кодом на упаковке.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Что это даст – позволит решить проблему поддельных лекарств и продавать только те лекарства, имеющие действительный код. “Аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использованным кодом). Пользователи смогут проверять подлинность лекарств, их производство и продажу с помощью смартфона. Система не будет пропускать продажу просроченных лекарств”, – добавил Дмитрий Дубилет.

Как это должно работать:

  • На упаковке с лекарством (начнем, скорее всего, с рецептурных) будет наноситься специальный 2D-код. Этот код “активируется” при производстве и деактивируется при продаже.
  • Для сканирования этого кода аптеки могут купить сканирующее устройство, который стоит меньше ста долларов США, или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Он отметил, что для борьбы с поддельными лекарствами решили не использовать штрих-код, как для продажи алкоголя, поскольку аптек не так много, как магазинов, в которых продают алкоголь, и оборудовать их сканерами в рамках лицензии будет не сложно. При этом, уже готовое программное обеспечение, разработанное в соответствии с европейскими регламентами. Его нужно проверить и перенести на государственные серверы.

По материалам Finance.UA
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