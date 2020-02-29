Рада отправила Гончарука в отставку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховна Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
За такое решение высказались 353 депутата.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир8 ч. назад - 4821 25
Государство продаст единственного производителя соли в Украине — АртемсольВчера, 19:46 - 1405 7
В Украине планируют реформировать Государственную службу занятостиВчера, 20:19 - 661 7
Украина почти готова к накопительной пенсионной системе - Госказначейство4 ч. назад - 517 5
Преимущества новых электронных больничных и когда они заработаютВчера, 13:00 - 890 3
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир8 ч. назад - 4821 25
Тарифы на электроэнергию для населения вырастут минимум в полтора раза - экс-глава Укрэнерго6 ч. назад - 4745 2
Межбанк: доллар пошел на повышениеВчера, 17:30 - 3699 1
Требования к заполнению деклараций упрощеныВчера, 17:02 - 2685
Профилактика коронавируса - налоговая дала советыВчера, 19:00 - 2139 1
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)3 ч. назад - 104
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Вчера, 15:10 - 264 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2238
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1109 5
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6660