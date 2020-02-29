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Рада отправила Гончарука в отставку

Рада отправила Гончарука в отставку

Верховна Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

За такое решение высказались 353 депутата.

Справка Finance.ua

  • Ранее было опубликовано заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Ее опубликовал нардеп от партии “Слуга народа” Александр Качура на своем Telegram-канале.
  • Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины с 29 августа 2019 года.
  • С 21 мая по 29 августа 2019 года был заместителем главы Офиса президента.
По материалам Finance.UA
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