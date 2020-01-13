Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку (видео)

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Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Об этом видео.
Президент сказал: “Я решил предоставить вам шанс и вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны…
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Общество в целом и я предоставили вам и правительству большой процент доверия, правильнее сказать, большой кредит доверия. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит перед обществом. И у вас достаточно энергии это сделать…
“Вы глубоко в экономике, глубоко во всех современных процессах, глубоко во всех процессах, происходящих в правительстве. Наши депутаты этого не знают. Когда они получают законопроекты решительно непопулярные иногда, реформаторские, у них нет времени даже с ними нормально ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это не нормально. Совсем. Наладить этот процесс, наладить диалог с депутатами Верховной Рады”, – закончил он.
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