Техосмотр автомобилей собираются вернуть

На сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект , разработанный для возвращения обязательного технического осмотра транспортных средств.

Об этом сообщает пресслужба Министерства инфраструктуры.

Что предусматривается:

Законопроект описывает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля машины,

правила использования тахографов,

а также обучение для водителей коммерческого транспорта.

Кто будет ответственным за техосмотр – Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.

Кто будет проходить техосмотр:

Водителям легковых машин с полной массой до 3,5 т нужно будет проходить техосмотр через 4 года от даты изготовления, затем каждые 2 года.

Автомобильные такси – каждый год.

Автобусы – через год от даты изготовления, далее каждые 6 месяцев.

Грузовые авто, с полной массой свыше 3,5 т техосмотр придется проходить каждый год.

Водители мототранспорта обязаны будут проходить проверку каждые 2 года.

Справка Finance.ua:

Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотр. В МВД предложили ввести для транспортных средств с ГБО регулярное проведение обязательного технического контроля ( ОТК ). Обязательному техосмотру будут подлежать все транспортные средства с ГБО , с периодичностью каждые 2 года.

Штрафы за несвоевременный обязательный технический контроль ТС – на первый раз – 340 грн, при повторном нарушении в течение года, водителя могут лишить водительского удостоверения на срок от 3-х до 6-ти месяцев.