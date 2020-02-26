Техосмотр автомобилей собираются вернуть

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На сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возвращения обязательного технического осмотра транспортных средств.
Об этом сообщает пресслужба Министерства инфраструктуры.
Что предусматривается:
Кто будет ответственным за техосмотр – Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.
Кто будет проходить техосмотр:
Штрафы за несвоевременный обязательный технический контроль ТС – на первый раз – 340 грн, при повторном нарушении в течение года, водителя могут лишить водительского удостоверения на срок от 3-х до 6-ти месяцев.
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