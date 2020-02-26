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Техосмотр автомобилей собираются вернуть

Техосмотр автомобилей собираются вернуть

На сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возвращения обязательного технического осмотра транспортных средств.

Об этом сообщает пресслужба Министерства инфраструктуры.

Что предусматривается:

  • Законопроект описывает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля машины,
  • правила использования тахографов,
  • а также обучение для водителей коммерческого транспорта.

Кто будет ответственным за техосмотр – Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.

Кто будет проходить техосмотр:

  • Водителям легковых машин с полной массой до 3,5 т нужно будет проходить техосмотр через 4 года от даты изготовления, затем каждые 2 года.
  • Автомобильные такси – каждый год.
  • Автобусы – через год от даты изготовления, далее каждые 6 месяцев.
  • Грузовые авто, с полной массой свыше 3,5 т техосмотр придется проходить каждый год.
  • Водители мототранспорта обязаны будут проходить проверку каждые 2 года.

Справка Finance.ua:

  • Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотр. В МВД предложили ввести для транспортных средств с ГБО регулярное проведение обязательного технического контроля (ОТК). Обязательному техосмотру будут подлежать все транспортные средства с ГБО, с периодичностью каждые 2 года.

Штрафы за несвоевременный обязательный технический контроль ТС – на первый раз – 340 грн, при повторном нарушении в течение года, водителя могут лишить водительского удостоверения на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

По материалам Finance.UA
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