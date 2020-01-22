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Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотр

Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотр

В МВД предложили ввести для транспортных средств с ГБО регулярное проведение обязательного технического контроля (ОТК).

В законопроекте говорится, что допуск к эксплуатации автомобиля, переоборудованного для работы на газовом топливе, будет разрешен только после прохождения таким автомобилем техосмотра. Сейчас для этого достаточно наличия сертификата соответствия на оборудование.

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Обязательному техосмотру будут подлежать все транспортные средства с ГБО, с периодичностью каждые 2 года.

Также ОТК предстоит провести сразу после переоборудования ТС, и с этого момента отсчитывать 2 года для проведения следующего очередного ОТК. Однако срок очередного ОТК может оказаться и более ранним, если у какого-то из компонентов ГБО есть предельный срок эксплуатации или очередной поверки, истекающий ранее двух лет, то в протоколе ОТК будет указана эта, более ранняя дата.

По материалам Судебно-юридическая газета
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