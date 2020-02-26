Большая стройка: на более 300 объектов начались строительные работы - Гончарук

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На более 300 объектов одновременно начали строительные работы в рамках проекта “Большая стройка”.
Об этом во время брифинга заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Мы сегодня провели совещание, посвященное этому великому проекту (“Большая стройка”. – Ред.) и я могу констатировать, что более 300 объектов одновременно начали строительные работы. Мы ожидаем, что все планы и по 4 тыс. км дорог и по строительству 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений в больницах будут выполнены. Никакой угрозы для этого нет”, – отметил он.
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