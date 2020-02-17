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Укравтодор начал дорожные работы на 34 объектах по всей Украине (инфографика)

Укравтодор начал дорожные работы на 34 объектах по всей Украине (инфографика)

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

“По состоянию на сегодня (20 февраля 2020. – Ред.) начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины. Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов”, – говорится в сообщении.


ukravtodor.gov.ua

Итак, работы начаты в Винницкой области в рамках строительства транснационального транспортного коридора GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках.

В Житомирский области началось строительство моста через р. Желянь на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21 и текущий ремонт на двух участках этой дороги.

Укравтодор также начал реконструкцию автомобильной дороги М-06 Киев – Чоп на участке объездной дороги Житомира.

В Закарпатской области начался текущий ремонт на трех участках дороги Н-09 Мукачево-Рахов – Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов. В Ивано-Франковской области стартовало строительство мостового перехода автомобильной дороги Т-09-10 Бурштын-Калуш.

В Киевский области Укравтодор продолжает строительство надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Н-01 Киев-Знаменка, а на средства международных финансовых организаций (МФО) начался капитальный ремонт на участках дорог М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, М-05 Киев — Одесса.

Во Львовской области начались: капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14–16 Львов-Пустомыты-Меденичи и текущий средний ремонт автомобильной дороги Н-13 Львов-Самбор-Ужгород.

В Николаевской области стартовал капитальный ремонт трех участков автомобильной дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев. Также капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин -Балта-Большая Михайловка/М-16/ начался в Одесской области. В этой же области стартовали текущие средние ремонтные работы участка автомобильной дороги Т-16–27 Контрольно-пропускной пункт «Серпневое»-Тарутино-Арциз-Сарата.

Укравтодор начал строительство обходов села Красное и города Кобеляки в рамках реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Полтавской области. В этой же области за средства МФО начался капитальный ремонт отдельных участков части дороги Лубны-Полтава и строительство обхода города Полтавы.

На средства МФО начался также капитальный ремонт и реконструкция дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области.

В Ровенской области началось строительство дороги от автомобильной дороги государственного значения Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов до автомобильной дороги государственного значения Т-18–32 /Н-22/ — Ходосы — Кустин — /Н-25/.

В Сумской области стартовала реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава. Также ремонтные работы начались на участке трассы Р-62 Криворовня-Усть-Путилы-Старые Куты-Вижница-Сторожинец-Черновцы в Черновицкой области.

В Хмельницкой области начался текущий средний ремонт на трех участках дороги М-12 Стрый –Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через г. Винницу) и строительство обхода города Дунаевцы на участке автодороги Т-23–08 Гуков-Дунаевцы-Могилев-Подольский государственной дороги Н-03 Житомир-Черновцы.

По материалам УКРИНФОРМ
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