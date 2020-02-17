Укравтодор начал дорожные работы на 34 объектах по всей Украине (инфографика)

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
“По состоянию на сегодня (20 февраля 2020. – Ред.) начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины. Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов”, – говорится в сообщении.
ukravtodor.gov.ua
Итак, работы начаты в Винницкой области в рамках строительства транснационального транспортного коридора GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках.
В Житомирский области началось строительство моста через р. Желянь на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21 и текущий ремонт на двух участках этой дороги.
Укравтодор также начал реконструкцию автомобильной дороги М-06 Киев – Чоп на участке объездной дороги Житомира.
В Закарпатской области начался текущий ремонт на трех участках дороги Н-09 Мукачево-Рахов – Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов. В Ивано-Франковской области стартовало строительство мостового перехода автомобильной дороги Т-09-10 Бурштын-Калуш.
В Киевский области Укравтодор продолжает строительство надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Н-01 Киев-Знаменка, а на средства международных финансовых организаций (МФО) начался капитальный ремонт на участках дорог М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, М-05 Киев — Одесса.
Во Львовской области начались: капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14–16 Львов-Пустомыты-Меденичи и текущий средний ремонт автомобильной дороги Н-13 Львов-Самбор-Ужгород.
В Николаевской области стартовал капитальный ремонт трех участков автомобильной дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев. Также капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин -Балта-Большая Михайловка/М-16/ начался в Одесской области. В этой же области стартовали текущие средние ремонтные работы участка автомобильной дороги Т-16–27 Контрольно-пропускной пункт «Серпневое»-Тарутино-Арциз-Сарата.
Укравтодор начал строительство обходов села Красное и города Кобеляки в рамках реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Полтавской области. В этой же области за средства МФО начался капитальный ремонт отдельных участков части дороги Лубны-Полтава и строительство обхода города Полтавы.
На средства МФО начался также капитальный ремонт и реконструкция дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области.
В Ровенской области началось строительство дороги от автомобильной дороги государственного значения Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов до автомобильной дороги государственного значения Т-18–32 /Н-22/ — Ходосы — Кустин — /Н-25/.
В Сумской области стартовала реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава. Также ремонтные работы начались на участке трассы Р-62 Криворовня-Усть-Путилы-Старые Куты-Вижница-Сторожинец-Черновцы в Черновицкой области.
В Хмельницкой области начался текущий средний ремонт на трех участках дороги М-12 Стрый –Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через г. Винницу) и строительство обхода города Дунаевцы на участке автодороги Т-23–08 Гуков-Дунаевцы-Могилев-Подольский государственной дороги Н-03 Житомир-Черновцы.
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