ПУМБ – участник государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) подписал договор о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства и присоединился к участию в государственной программе поддержки микро, малого предпринимательства в Украине «Доступные кредиты 5-7-9%».
Теперь предприятия микро и малого бизнеса, которые соответствуют условиям программы, могут получить в ПУМБ доступные инвестиционные кредиты на льготных условиях для создания или расширения собственного бизнеса. Программа предусматривает финансовую поддержку путем удешевления кредитов, через государственную компенсацию процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте.
Согласно условиям программы «Доступные кредиты 5-7-9%» процентная ставка для клиента зависит от объема годового дохода (выручки) от ведения хозяйственной деятельности и количества созданных рабочих мест:
-5% годовых – если годовая выручка составляет до 25 млн грн и в течение первого квартала с момента получения кредита предприниматель создает минимум 2 новых рабочих места (до момента создания клиент платит 7% годовых)
-7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;
9% годовых – для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн грн.
При этом, за каждое новое созданное рабочее место ставка будет снижаться на 0,5% годовых в каждом следующем квартале (но не может быть ниже 5%).
«Малый бизнес всегда был одним из главных приоритетов в работе банка: мы активно кредитуем этот сегмент, инвестируем в создание и совершенствование новых продуктов и сервисов. Присоединение ПУМБ к государственной программе поддержки микро и малого бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%» поможет нам как банку предоставлять выгодное финансирование и еще активнее содействовать развитию украинского бизнеса», – отмечает заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ Сергей Магдыч.
Узнать больше о государственной программе компенсации «Доступные кредиты 5-7-9%» можно на сайте ПУМБ и на сайте правительственной программы.
Оформить заявку в ПУМБ представители малого бизнеса могут по ссылке.
В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь в Центр обслуживания корпоративных клиентов (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), по телефонам:
- 0 800 501 275 (бесплатно для звонков с городских и мобильных телефонов в пределах Украины),
- ( 044) 290 93 11 (для международных звонков, согласно тарифам операторов).
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