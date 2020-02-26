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Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агентстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.

Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самые большие потери понесли:

  • Джефф Безос (-11,9 млрд дол);
  • Билл Гейтс (-10 млрд дол);
  • Бернар Арно (-9,1 млрд дол);
  • Илон Маск (-9 млрд дол);
  • Уоррен Баффетт (-8,8 млрд дол);
  • Амансио Ортега (-6,8 млрд дол);
  • Марк Цукерберг (-6,6 млрд дол);
  • Ларри Пейдж (-6,4 млрд дол);
  • Карлос Слима (-6,3 млрд дол);
  • Сергей Брин (-6,2 млрд дол).
По материалам Економічна Правда
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