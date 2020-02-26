Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

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Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агентстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.
Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самые большие потери понесли:
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