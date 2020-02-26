Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агентстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.

Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самые большие потери понесли: