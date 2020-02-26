В Украине три миллиарда долгов по зарплате: где больше всего

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По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 3,034 млрд грн, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
“На 1 февраля 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3034,1 млн грн, или 99,9% по сравнению с 1 января 2020 года”, – говорится в сообщении.
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В том числе задолженность работникам экономически активных предприятий на указанную дату составляла 1,9 млрд грн (на 32,4% больше, чем на 1 февраля 2019 года).
Где наибольшая задолженность:
Наименьшая задолженность:
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