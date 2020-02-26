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В Украине три миллиарда долгов по зарплате: где больше всего

В Украине три миллиарда долгов по зарплате: где больше всего

По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 3,034 млрд грн, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

“На 1 февраля 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3034,1 млн грн, или 99,9% по сравнению с 1 января 2020 года”, – говорится в сообщении.

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В том числе задолженность работникам экономически активных предприятий на указанную дату составляла 1,9 млрд грн (на 32,4% больше, чем на 1 февраля 2019 года).

Где наибольшая задолженность:

  • в Донецкой области (685,4 млн грн, на 33,5% больше, чем на 1 февраля 2019 года);
  • в Харьковской (392,8 млн грн, на 42,5% больше);
  • в Днепропетровской (365,7 млн грн, в 2,6 раза больше).

Наименьшая задолженность:

  • в Закарпатской (2,9 млн грн, на 11,4% меньше, чем на 1 февраля 2019 года);
  • в Черновицкой (4,0 млн грн, в 27,6 раза больше)
  • в Ровенской (в 3,6 раза меньше).

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По материалам Finance.UA
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