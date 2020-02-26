Власти Гонконга приравняют криптовалюты к драгоценным металлам и ювелирным изделиям

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Гонконг ужесточит регулирование криптовалютной индустрии, усилив требования в области противодействия отмыванию денег (AML) и финансирования терроризма (CTF) согласно рекомендациям FATF.
Об этом в своем ежегодном бюджетном докладе сообщил министр финансов Гонконга Пол Чан.
«Гонконг – первая в Азиатско-тихоокеанском регионе юрисдикция, успешно прошедшая оценку FATF. Правительство и дальше будет работать над повышением режима AML/CTF и рассматривает возможность включения поставщиков услуг и дилеров в области виртуальных валют в регуляторный фреймворк, охватывающий драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия», — говорится в докладе.
Правительство Гонконга также намерено провести публичные консультации с общественностью и отраслевыми экспертами по вопросу регулирования цифровых активов, представив более детальные предложения позже в этом году.
В целом, говорится в докладе, FATF оценила нормативно-правовую базу Гонконга как по большей части соответствующую требованиям организации.
Министры финансов стран «Большой двадцатки» (G20) и главы центробанков провели в минувшие выходные первую в 2020 году встречу, по итогам которой распространили итоговое коммюнике с призывом к входящим в организацию странам внедрить стандарты регулирования криптовалют согласно рекомендациям FATF.
Гонконг является одной из ключевых юрисдикций в криптовалютной индустрии — здесь базируется весьма большое число компаний, включая биржи, OTC-платформы и брокеров. В настоящий момент их деятельность отслеживают местное валютное управление и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC).
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