Apple тестирует функцию беспроводного восстановления ОС на мобильных устройствах (видео)

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В коде бета-версии iOS 13.4 найдена новая полезная функция. Речь идёт о возможности беспроводного восстановления ОС на мобильных устройствах компании, таких как iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod.
Скрытую функцию обнаружили специалисты с сайта 9to5mac.
До текущего момента для восстановления программного обеспечения внезапно переставших работать устройств необходимо подключение к компьютеру с установленной программой iTunes. Сейчас, когда мобильные устройства становятся всё более независимыми, такой способ стал казаться довольно неудобным.
Особенно плохо ситуация обстоит с такими устройствами, как HomePod и Apple Watch, поскольку они лишены каких-либо физических разъемов. В случае возникновения неполадок их пользователи вынуждены обращаться в сервисный центр.
Третья бета-версия iOS 13.4 раскрывает существование новой функции под названием «Восстановление ОС», что весьма показательно. Насколько можно судить, это выглядит как новый способ восстановления iPhone, iPad и других устройств Apple без необходимости подключения их к компьютеру. Доступ к нему в системе пока невозможен, так как эта функция всё ещё находится в стадии разработки и производитель может удалить её в любой момент.
Согласно коду, обнаруженному в системе, появится возможность восстановить iOS напрямую по Wi-Fi, а также подключив устройство через USB к другому iPhone или iPad, аналогично тому, как работает Apple Migration Tool.
Принцип работы новой функции схож с macOS Internet Recovery, которая доступна уже на протяжении многих лет и позволяет пользователям переустанавливать операционную систему через Интернет, не имея поблизости другого компьютера.
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