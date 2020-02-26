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Apple тестирует функцию беспроводного восстановления ОС на мобильных устройствах (видео)

Apple тестирует функцию беспроводного восстановления ОС на мобильных устройствах (видео)

В коде бета-версии iOS 13.4 найдена новая полезная функция. Речь идёт о возможности беспроводного восстановления ОС на мобильных устройствах компании, таких как iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod.

Скрытую функцию обнаружили специалисты с сайта 9to5mac.

До текущего момента для восстановления программного обеспечения внезапно переставших работать устройств необходимо подключение к компьютеру с установленной программой iTunes. Сейчас, когда мобильные устройства становятся всё более независимыми, такой способ стал казаться довольно неудобным.

Особенно плохо ситуация обстоит с такими устройствами, как HomePod и Apple Watch, поскольку они лишены каких-либо физических разъемов. В случае возникновения неполадок их пользователи вынуждены обращаться в сервисный центр.

Третья бета-версия iOS 13.4 раскрывает существование новой функции под названием «Восстановление ОС», что весьма показательно. Насколько можно судить, это выглядит как новый способ восстановления iPhone, iPad и других устройств Apple без необходимости подключения их к компьютеру. Доступ к нему в системе пока невозможен, так как эта функция всё ещё находится в стадии разработки и производитель может удалить её в любой момент.

Согласно коду, обнаруженному в системе, появится возможность восстановить iOS напрямую по Wi-Fi, а также подключив устройство через USB к другому iPhone или iPad, аналогично тому, как работает Apple Migration Tool.

Принцип работы новой функции схож с macOS Internet Recovery, которая доступна уже на протяжении многих лет и позволяет пользователям переустанавливать операционную систему через Интернет, не имея поблизости другого компьютера.

По материалам 3dnews.ru
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