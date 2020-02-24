Доходы госбюджета в прошлом году выросли на 7,6% - Минфин

Доходы Государственного бюджета Украины в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 7,6% – до 998,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Государственный бюджет по доходам в отчетном периоде выполнено на 99,1% годового показателя, утвержденного ВРУ с изменениями… В целом, доходы государственного бюджета в 2019 году выросли на 7,6% по сравнению с 2018 годом до 998,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что в 2019 году существовали несколько факторов, которые не позволяли выполнять плановые показатели по доходам. Ключевыми были укрепление гривны, в результате чего уменьшились таможенные поступления, более медленный рост импорта (в частности из-за снижения цен на природный газ и нефтепродукты), падение производства табачных изделий, ниже объемы добычи природного газа.

В целом, дефицит государственного бюджета в 2019 году выдержан в пределах предельного показателя, утвержденного законом «О государственном бюджете Украины на 2019 год» (план – 99,6 млрд грн, факт – 81 млрд грн), а государственный долг по отношению к ВВП был снижен (по предварительным оценкам ниже 50% к ВВП).