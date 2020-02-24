Более 50 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

Более 50 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра радиочастот.

“По состоянию на 28 февраля 2020 года перенесено 50 909 мобильных номеров между операторами связи”, – сообщили в УГЦР.

Напомним, в Украине с 1 мая 2019 года ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением собственного номера.

Справка Finance.ua

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

зарегистрировать на себя номер у старого оператора;

подать заявку новому оператору;

прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM -карту;

-карту; при регистрации мобильного номера нужно показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).

Оператор может отказать, если: