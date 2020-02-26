Кого надо допускать на рынок земли: мнение эксперта

Украине нужна детенизация земельных отношений. Однако это должно быть поэтапное открытие рынка земли, видение долгосрочной стратегии развития сектора, рассказала агроексперт Ольга Трофимцева, исполнявшая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины с февраля по август 2019 года.

“На первом этапе будет неправильно допускать на рынок финансовые структуры или международные инвестиционные фонды, которые будут заинтересованы в покупке земли как актива для спекуляций. Однако можно позволить покупать землю иностранцам, которые уже работают в Украине”, – говорит Трофимцева.

По ее словам, сначала лучше рынок открыть для физических лиц – украинских граждан, с ограничением по площади. Через год-два круг участников можно расширять.

“Говорят, что открытие рынка даст существенный рост экономики. Есть мнения, что большой активности сделок по купле-продаже не будет. По результатам опроса, только до 10 процентов владельцев паев хотят продать их. Большинство планирует дальше сдавать в аренду. Если посмотреть реалистично, то в первые годы после открытия рынка земли драматических изменений и существенного роста экономики не увидим”, – считает Трофимцева.