Почти $13 млрд: в Минфине подсчитали, сколько заробитчане перевели денег в Украину

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По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украине 12,9 миллиарда долларов.
Такие данные Минфин приводит в отчете о выполнении бюджета за 2019 год.
Отмечается, что в течение 2019 года объемы денежных переводов заробитчан выросли на 12,2% против предыдущего года и способствовали росту уровня средней зарплаты в Украине.
“Факторами расширения спроса со стороны населения в 2019 году выступали: рост реальной заработной платы на 9,8 процента на фоне продолжения политики правительства по повышению минимальной заработной платы (на 12,1 процента) и высокого давления на рынке труда в результате трудовой миграции”, — говорится в отчете Минфина.
Кроме этого, в Минфине отмечают, что высокая трудовая миграция украинцев за границу способствовала уменьшению безработицы в Украине до 7,3%, что является лучшим показателем за последние 6 лет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что, по данным последних лет, 69% украинских трудовых мигрантов были с Запада Украины, 70% – мужчинами, а 33% из всех – имели высшее образование.
По данным Государственной службы занятости, по состоянию на 1 февраля 2020 года количество зарегистрированных безработных составило 373 тысячи человек. Среди них 43% соискателей – граждане с высшим образованием, 38% – профессионально-техническим и 19% – средним.
По данным Нацбанка, за 2019 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, переведено:
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